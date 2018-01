Deel dit artikel:











Schoorsteenbrand blijkt mee te vallen

RHEDEN - De brandweer rukte zondag aan het eind van de middag uit voor een schoorsteenbrand in woning aan de Leeuwerikenstraat in Rheden. Het is niet bekend of er schade is ontstaan.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

Rond 16.30 uur kwam de melding van de schoorsteenbrand bij de brandweer binnen. Ter plaatse zag de brandweer weinig vuur en rook uit de schoorsteen. De hoogwerker uit Arnhem kwam ook ter plaatse. De brandweer heeft een controle uitgevoerd. Over eventuele schade is niets bekend.