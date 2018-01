VIDEO: Vietnamese loempia's en chocolademelk bij opening mega-parochie

Van alle kanten zijn gelovigen gekomen om de geboorte van hun nieuwe parochie mee te maken. En, laten we eerlijk zijn: de kardinaal is ook een trekpleister van jewelste. Hij preekt op niet mis te verstane wijze over de overtuiging van Jezus en de kracht die dat van binnen geeft. 'Met Hem heb je geen navigatiesysteem in het leven nodig.'

De gelovigen vanuit alle deelparochies zitten gebroederlijk naast elkaar. Pastoor Than Ta belooft ze na afloop van de mis Vietnamese loempia's en warme chocolademelk. Met een verwijzing naar zijn land van herkomst. De nieuwe parochie bestrijkt het gebied van Babberich tot Westervoort en is ontstaan uit de fusie van 13 kleinere geloofsgemeenschappen.

De fusie is nodig omdat steeds minder gelovigen de kerk bezoeken.