Vogelverschrikker voor echt mens aangezien

Foto: brandweer Maurik

MAURIK - Mensen die op de Rijbandijk in Maurik naar het hoge water kwamen kijken, dachten zondag dat ze iemand in het water zagen drijven. De armen wijd gespreid, gekleed in het zwart en geel.

Toen brandweermensen van de brandweer in Maurik de drenkeling naderden, zagen ze tot hun opluchting dat het niet om een mens ging die daar op het water dreef. Het was een vogelverschrikker die door het hoge water was gaan drijven. De brandweer heeft de vogelverschrikker op het droge gehaald, om te voorkomen dat er meer mensen denken dat ze iemand in het water zien liggen en de hulpdiensten gaan bellen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl