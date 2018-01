NEC klaar in Spanje: 'Hartstikke tevreden'

'We spelen goed voetbal, we krijgen weinig kansen tegen en we kunnen hoog druk zetten. Het gaat best snel inderdaad, de trainer is er pas een week maar hij heeft goed uitgelegd wat hij wil. Wij doen het goed', zo vertelt de uitblinkende middenvelder Ferdi Kadioglu.

Ook trainer Lijnders sluit zich daarbij aan. 'Het was een van de gekste weken uit mijn leven, maar we hebben deze week alles kunnen doen en ik ben daardoor hartstikke tevreden. In de voorbereiding draait het om twee dingen: fitheid en een bepaald gevoel creëren waarin iedereen speelt met hetzelfde idee. Volgens mij is dat tot nu toe goed gelukt.'

Foto: Broer van den Boom

Was dat een verrassing voor de coach? 'Nee, niet echt. Het draait namelijk om duidelijkheid naar de spelers toe. We hebben goede spelers en ze spelen met een groot hart.'