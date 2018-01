Man beroofd tijdens pinnen

NIJMEGEN - Een man van 66 is zaterdagavond in Nijmegen beroofd toen hij geld pinde.

Dat gebeurde rond 21.10 uur op de Hatertseweg. De man stond bij een pinautomaat van ABN Amro, toen drie mannen met bivakmutsen om hen heen kwamen staan. Een van hen richtte een wapen op hem.

Signalementen daders:

Dader 1 heeft een licht getinte huid, een slank postuur en is ongeveer 180 cm lang.

Dader 2 is vermoedelijk 170 cm lang en heeft een slank postuur. Deze man had een vuurwapen.

Dader 3 heeft ook een slank postuur en is ongeveer 170 cm lang.