Kijk mee in het luxe resort van Vitesse in Spanje

OLIVA - Vitesse begint deze zondag aan het trainingskamp dat moet leiden tot een betere tweede seizoenshelft. Hier een inkijkje in het hotel waar de Arnhemse club voor heeft gekozen.

De selectie van trainer Henk Fraser verblijft aan de Spaanse kust ten zuiden van Valencia en bestaat uit 25 spelers. Dagelijks wordt er tweemaal getraind op het sportcenter van Oliva. Vrijdag is er op dat complex een oefenduel tegen Heart of Midlothian uit Schotland.

Het hotel, pal aan de zee, is van alle gemakken voorzien. Meerdere zwembaden binnen en buiten, volop restaurants en een ruime lobby waar de tv altijd op een sportkanaal staat. Het Oliva Nova Beach hotel is in de wintermaanden namelijk een echt voetbalhotel waar Europese clubs zich voorbereiden op de tweede helft van het seizoen. Zo was ook FC Groningen al eens in dit onderkomen.

De komende week houdt Omroep Gelderland je uitgebreid op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Vitesse in Spanje.