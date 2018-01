Deel dit artikel:











Vernielingen bij gedenkteken: 'Wat bezielt iemand om dit te doen?' Foto: wijkagent Wouter Bralts

KAPEL AVEZAATH - Rond een herdenkingsbeeld aan de Zoelensestraat in Kapel Avezaath bij Tiel zijn vernielingen gepleegd. Het beeld is neergezet voor een meisje dat is omgekomen bij een verkeersongeval.

Dit weekend is het onderhanden genomen door vandalen. Het beeld zelf lijkt intact, maar alle bloemen, kaarsjes en andere versieringen zijn vernield. 'Wat bezielt iemand om dit te doen!', vraagt de wijkagent zich af. Wijkagent Wouter Bralts is duidelijk boos: 'Tip voor de dader(s). Meld jezelf, want wij stoppen niet voordat wij jou/jullie hebben gevonden!' Ter nagedachtenis aan meisje uit Zoelen Het monumentje is opgericht voor een 15-jarige meisje uit Zoelen dat in december 2013 om het leven kwam bij een verkeersongeval. Volgens de politie liep het meisje met haar vriend op de weg in het buitengebied, op het weggedeelte tussen de manege en de Brasserie NU, toen ze van achteren werd aangereden door een 52-jarige automobilist uit Zoelen. Ze was op slag dood. Inmiddels is het monument weer netjes gemaakt. De politie vraagt getuigen van de vernieling om zich te melden: 'Alle info over deze gewetenloze en respectloze daad mag u melden', twittert de wijkagent. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl