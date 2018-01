Verboden toegang? Hoogwatertoeristen negeren massaal hekken en bord

NIJMEGEN - Hoogwatertoeristen laten zich niet tegenhouden door hekken en een bord met de tekst 'Verboden toegang i.v.m. hoogwater'.

Dat bleek zondagmorgen bij de nevengeul bij Nijmegen. Fred van Kolck was op de Oosterhoutsedijk aan het hardlopen en wist niet wat hij zag. 'Hordes mensen liepen daar. Het leek wel of er ijs werd verkocht, zo druk was het.'

Foto: Fred van Kolck

Jong en oud klom over de hekken, zag Van Kolck. 'Er loopt niet zo veel wild, dat gebeurt vooral in de Ooijpolder en de Millingerwaard, maar ik vind het toch vreemd. Er moet nog een bord bij met de waarschuwing dat je stekeblind kunt worden van het felle winterlicht', is zijn cynische commentaar.

Van Kolck besloot wat foto's te maken en vervolgde daarna zijn weg. 'Ik heb geen zin in een nat pak.'