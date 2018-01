Plofkraak gesprek van de dag in Didam: 'Niet te geloven, wat een puinzooi'

Het is een druk vanmiddag bij het gesloten filiaal van Albert Heijn aan de Leliestraat. Terwijl er druk gewerkt wordt aan het opruimen van al het pijn, kijken buurtbewoners door de ramen om de enorme ravage te aanschouwen.

De tekst gaat verder onder de video.

'Het is niet te geloven wat een puinzooi' zegt een buurtbewoner tegen Omroep Gelderland. De pinautomaat ligt in verschillende stukken op de grond, een deel van het dak is naar beneden gekomen en het halve filiaal ligt vol met stof. De klap was zo hevig dat de zonneschermen aan de buitenkant ontzet zijn en verschillende ramen zijn gesneuveld.

Doffe klap

Verschillende buurtbewoners spreken van een doffe klap vannacht rond 04.00 uur. 'Ik schrok wakker en hoorde een klap. Ik keek uit het raam en zag twee jongens op een scooter'. Andere bewoners zeggen hetzelfde, 'Het was een doffe klap en daarna rumoer.'

De twee vermoedelijke daders zijn aangehouden. Ze hadden de buit nog bij zich.

Zie ook: Plofkraak bij supermarkt; twee verdachten aangehouden