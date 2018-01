Deel dit artikel:











Albert Heijn Didam nog dagen dicht na plofkraak Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

DIDAM - Het filiaal van Albert Heijn in Didam waar zondagmorgen vroeg een plofkraak was, blijft nog dagenlang dicht. Dat zegt burgemeester Peter de Baat. De ravage is te groot.

De plofkraak op de betaalautomaat in de winkel aan de Leliestraat was rond 4.00 uur. De twee vermoedelijke daders zijn aangehouden. Ze hadden de buit nog bij zich. Een deel van het dak ligt eruit en onder meer de schuifdeur is kapot. Overal ligt stof. De groenteafdeling moet waarschijnlijk helemaal worden leeggehaald. Zie ook: Plofkraak bij supermarkt; twee verdachten aangehouden Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl