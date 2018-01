Schoofs pakt tweede WTA-titel in dubbelspel

AUCKLAND - Tennisster Bibiane Schoofs heeft voor de tweede keer een dubbelspeltitel op WTA-niveau veroverd.

De 29-jarige Edese won zondag met de Italiaanse Sara Errani het toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Schoofs en Errani rekenden in de finale in twee sets af met het als eerste geplaatste koppel Eri Hozumi en Miyu Kato uit Japan: 7-5, 6-1.

In november pakte Schoofs haar eerste dubbeltitel. In Mumbai, in India, deed ze dat met de Mexicaanse Victoria Rodriguez.