CBS: meer ouderen dood in verkeer

Het aantal verkeersdoden is in 2011 licht gestegen ten opzichte van 2010.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Gelderland vielen in 2011 85 dodelijke slachtoffers tegenover 84 in 2010. Landelijk steeg het aantal van 640 in 2010 naar 661 in 2011.

Het CBS signaleert een daling bij motorrijders en inzittenden van personenauto's. Er is een stijging bij oudere fietsers. Landelijk steeg het aantal doden in de leeftijd van 65 tot 79 jaar van 115 naar 143. De stijging komt daarmee geheel voor hun rekening, aldus het CBS.

Een daling is juist zichtbaar onder 20 tot 65-jarigen. Het aantal verkeersdoden onder deze groep daalde met 11 procent, van 367 in 2010 naar 328 in 2011.

De Fietsersbond zegt in een reactie op de cijfers geschrokken te zijn over de stijging van het aantal omgekomen fietsers. Dat aantal steeg landelijk met 38 naar 200. “200 doden en een nog onbekend aantal zwaargewonden is heel veel en betekent in ieder afzonderlijk geval heel veel leed voor betrokkenen”, aldus voorzitter Van der Steenhoven van de Fietsersbond.

Alle cijfers vindt u hier.