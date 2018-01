Huis onbewoonbaar door brand

ARNHEM - Een huis aan de Wormerveerstraat in de Arnhemse wijk Elderveld is door brand voorlopig onbewoonbaar.

Het vuur brak zondagochtend vroeg uit aan de achterkant van de woning. De brand ontstond buiten, maar sloeg al snel naar binnen. Er is vooral veel schade aan de keuken.

Een bewoner had te veel rook ingeademd. Hij werd door medewerkers van een ambulance gecontroleerd.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Arnhem-Zuid waren in dezelfde nacht wel diverse containerbranden.