Vitesse houdt deur voor verbannen Alex Büttner nog op een kier

OLIVA - Alexander Büttner mag tussentijds vertrekken bij Vitesse. De Doetinchemmer traint nu al dagen mee met de beloften toen woensdag uit metingen bleek dat hij te zwaar was teruggekeerd na de vakantie.

Büttner werd vlak voor de eerste training van het nieuwe jaar uit de selectie gezet. Daarnaast mocht de linksback ook niet mee naar Spanje waar Vitesse deze week een trainingskamp belegt in de regio Oliva bij Valencia. De voormalig speler van Manchester United en Dinamo Moskou heeft in Arnhem nog een doorlopend contract van anderhalf jaar, maar een breuk lijkt aanstaande.

Vertrek bespreekbaar

Technisch directeur Marc van Hintum, die deze functie tijdelijk bekleedt, bevestigt dat Büttner weg mag. 'Als er een club komt die hem wil huren of kopen, is dat bespreekbaar. Maar het is ook zo dat als Alex zorgt dat hij weer snel fit is, alles open ligt en dat we helemaal geen afscheid hoeven nemen. Er zijn alleen wel regels en als je die overtreedt, heb je een probleem.'

Trainer Henk Fraser houdt de deur ook nog op een redelijke kier. 'In vorm en trainingsfit is Büttner gewoon een hele goede speler voor Vitesse. Hij weet exact hoe ik wat dat betreft over hem denk. Maar iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Of hij toch weer deel gaat uitmaken van de groep, ligt dus bij hem.' Van Hintum vult aan: 'Een goede Büttner, ook nog eens een fijne jongen, is van toegevoegde waarde voor de groep.'

PSV kapt het af

Fraser en Van Hintum hopen wellicht stiekem dat Büttner zich toch weer snel weet terug te knokken. Tijd is er wat dat betreft eigenlijk niet. Aan het begin van het nieuwe seizoen was de 28-jarige linkspoot juist topfit en in de eerste weken van de competitie hoorde hij bij de beste spelers van Vitesse. Zelfs PSV toonde interesse. Meerdere bronnen laten echter weten dat de financiële mensen rond Büttner destijds de 'contractuele voorwaarden en clausules niet op orde' hadden, waardoor een eventuele toptransfer al vroegtijdig door de Eindhovense club werd afgekapt.

Inmiddels heeft PSV de belangstelling helemaal laten varen. Zaakwaarnemer Aleksandar Bursac kijkt uit naar een nieuwe aansprekende club voor zijn cliënt, maar omdat Büttner de afgelopen jaren maar weinig wedstrijden speelde, is dat niet meer zo eenvoudig als in het verleden.

Versterking

Daarnaast zit Vitesse niet ruim in spelers voor de linkerflank. Lassana Faye is nog jong en grillig en mist het loopvermogen en de fijne trap van de ook nog veel meer ervaren Büttner. Arnold Kruiswijk is weliswaar op de weg terug na een blessure, maar is veel meer een centrumverdediger. De spoeling is dun.

Niet voor niets hoopt Fraser dat de selectie nog versterkt mag worden. 'Ik ga niet lopen hameren dat ik er iemand bij wil, maar we kijken wel rond. Als de mogelijkheid zich voordoet, moet je die benutten. We moeten het beter doen in de tweede seizoenshelft. De club beseft dat en ik besef dat ook', aldus Fraser. Van Hintum is iets stelliger als het thema versterking aan bod komt. 'Met deze groep moeten we het doen.'