Waterpeil in Rijn blijft stijgen, Waalkade (nog) niet afgesloten

LOBITH - Het waterpeil in de Rijn bij Lobith blijft stijgen door neerslag en smeltende sneeuw in Duitsland en Zwitserland. De hoogste stand wordt rond woensdag verwacht, zegt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup.

Het gaat volgens Bloem naar verwachting om een stand van 14 meter 80 boven NAP. 'Daarna lijkt een daling waarschijnlijk. Of dat meteen al donderdag 11 januari gebeurt, is de vraag.'

De komende dagen zullen meer uiterwaarden en buitendijkse gebieden onder water lopen. Waterschappen hebben diverse maatregelen genomen. Zo zijn in Nijmegen coupures (dijkdoorgangen) gesloten en is water uit de rivieren afgevoerd naar lager gelegen gebieden.

Waalkade Nijmegen zondag nog niet afgesloten

De Waalkade in Nijmegen wordt zondag nog niet afgesloten voor verkeer en bussen, meldt de gemeente. Rijkswaterstaat verwacht een lagere waterstand voor de Waal dan eerder voorspeld.

De gemeente: 'De hoogste waterstand verwachten we woensdag. We bekijken per dag of alsnog afsluiting van de kade nodig is.'

