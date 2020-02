Ede: einde wachtgeld voor raadsleden

Donderdagavond besloten de raadsleden unaniem dat het niet meer van deze tijd is om een uitkering te krijgen, nadat ze zijn afgetreden.

Ede is een van de weinige gemeenten in Gelderland die zo'n regeling hebben. Die is vanaf 1 september verleden tijd. Raadsleden die vanaf die datum stoppen, krijgen geen wachtgeld meer; wethouders nog wel, zoals in elke gemeente. Wethouders moeten vaak hun baan opzeggen voor deze onzekere functie in de politiek.

Het raadslidmaatschap is een parttimefunctie die naast een betaalde baan gedaan kan worden. GroenLinks/Progressief Ede vindt het daarom onzin om in tijden van bezuinigingen raadsleden geld te geven als ze niet meer in de raad zitten. Alle raadsleden in Ede steunden het voorstel. Ede was vorig jaar ruim 37.000 euro kwijt aan wachtgeld voor raadsleden.

Nu kennen in Gelderland alleen Arnhem en Druten nog een wachtgeldregeling voor raadsleden.