Burgemeester wil ankomm'n in zijn Aalten

ULFT - Burgemeester Anton Stapelkamp wil graag kennismaken met de inwoners van zijn nieuwe gemeente Aalten.

De burgervader is vlak voor de feestdagen geïnstalleerd en wil in zijn eerste weken onder meer ankomm'n en mee-eten met inwoners.

Stapelkamp doet daarom een oproep aan inwoners, verenigingen of andere organisaties om hem uit te nodigen tijdens het avondeten. 'Gewoon om u heel informeel te ontmoeten en uw kijk op de buurt, het dorp te vernemen, uw verhalen te horen over u en uw omgeving en activiteiten', luidt de uitnodiging.

Wat de pot schaft

''Zonder agendapunten, alles mag aan de orde komen, maar voor een vergunning of subsidie moet u op het gemeentekantoor zijn. Er wordt niks bijzonders van u verwacht, gewoon eten wat de pot schaft.'

De nieuwe burgemeester, die zijn komst in Aalten eerder als thuiskomen omschreef, wil op die manier kennismaken met inwoners en horen wat er speelt onder de bevolking van Aalten. Traditioneel staan de eerste 100 dagen van een nieuwe burgemeester in het teken van kennismaken. Aanmelden kan telefonisch of via de website van de gemeente.