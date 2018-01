Driekoningen: weg met die kerstboom

BENEDEN-LEEUWEN - Het was zaterdag Driekoningen. Dat betekent: weg met die kerstboom.

In diverse plaatsen waren de afgelopen dagen kerstboomverbrandingen. Alleen al in de gemeente West Maas en Waal gingen op acht plaatsen kerstbomen in vlammen op.

De laatste kerstboomverbranding was daar in Beneden-Leeuwen, aan de Waalbandijk. Zeker 100 bomen werden daar verzameld en in brand gestoken. De brandweer kreeg hulp van de kersverse jeugdprins en jeugdprinses carnaval.