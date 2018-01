BLOG NEC in Spanje: De dag van de voetbalfanaten

ESTEPONA - NEC is op trainingskamp in Spanje en traint daar deze week voor het eerst onder leiding van de nieuwe trainer Pepijn Lijnders. Verslaggever Sander Maassen van den Brink is erbij. Lees hieronder de belevenissen van alweer de laatste dag.

Voetbalfanaten zijn ze. Michiel en Arjan uit Nijmegen. Niemand zou het verzinnen om op een koude zaterdagmorgen bij Capelle - Rijnsburgse Boys te gaan kijken, om vervolgens door te reizen naar NEC- Eintracht Braunschweig en 's avonds ook nog naar Sevilla - Betis Sevilla te gaan. Oh ja, drie wedstrijden op een dag is dan nog niet zo heel vreemd. Vrijdag kwamen ze vanuit Portugal over om, na een wedstrijd, naar NEC - Quick Boys te kijken. Diehard NEC-fans met een groot voetbalhart waarvan de liefde verder reikt dan Nijmegen.

En dat blijkt ook wel uit het feit dat het de twee niet uitmaakt waar ze staan te kijken. In een groot stadion, of op een afgelegen trainingscomplexje in de bergen zoals vanmiddag bij NEC. 'We pakken er een biertje bij en het maakt ons niet uit waar het is. We rijden er ook veel voor, het record staat al op 2100 kilometer in totaal', zo vertellen de twee. Deze week pakken ze ook 11 wedstrijden mee.

'Het thuisfront leest mee hè?'

Michiel en Arjan maken hun winterse voetbaltrip al 9 jaar. 'Het is een ritueel geworden. Het is vroeger bij toeval begonnen en nu gaan we tijdens elk trainingskamp van NEC alle wedstrijden af. Waarom? Wil je een eerlijk, of een leuk antwoord? Het thuisfront leest mee hè? Dan is het vooral zo om het jaar goed te beginnen. Je kunt beter hier zijn dan in de sneeuw en de kou in Nederland.'

Hoelang gaan Michiel en Arjan er nog mee door? 'Zolang NEC in Spanje blijft zitten. Als ze naar Turkije gaan haak ik af. Het begin van het jaar, daar hoort Spanje bij.'

Duitse voetbalgekken

Maar ook bij de tegenstander van NEC liepen een hoop voetbalfanaten. Eintracht Braunschweig kwam met een mannetje of 30 naar het trainingscomplex, allemaal uitgedost in de blauw-gele clubkleuren. Van top tot teen. Zelfs met schoenen in de clubkleuren, bizar. Zij konden overigens niet echt genieten van de trip, ze hadden een 'offday', zo werd er gezegd. De Duitsers gingen met 4-0 onderuit.

'Straks krijg je geen salaris meer'

Tot slot bleken ook de investeerders van NEC, De club van 19, echte voetbalfanaten. Zij namen na afloop van de wedstrijd nog penalty's op NEC-keeper Maarten Paes. De keeper bleek soms alleen even te enthousiast, hij pakte meerdere ballen van de investeerders. Tot er vanaf de kant geroepen werd door zijn teamgenoten. 'Maarten, pas nou op. Straks wordt je salaris niet meer betaald.' U raadt het al, voetbalfanaat Paes legde het vervolgens af.