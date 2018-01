Materiaalmannen Vitesse in busje al aangekomen in zonnig Spanje

Zondag arriveert ook de selectie van Vitesse in de regio Oliva waar de basis moet worden gelegd voor een betere tweede seizoenshelft. Vitesse verblijft in een fraai hotel aan de Middellandse Zee tussen Valencia en Alicante. Vrijdag wordt een oefenduel gespeeld tegen het Schotse Heart of Midlothian.

De tekst gaat verder onder de video.

Voor Hartemink en Rou is het vaste prik dat ze een dag eerder vertrekken. In een volgens de mannen 'uniek gemaakte' bus hebben ze er een slordige 20 uur over gedaan om de afstand Arnhem - Oliva te overbruggen. Goedgemutst en zonder een spoor van vermoeidheid meldt het duo zich in het hotel. 'We hebben een fantastische reis gehad, nadat we vrijdag om half acht zijn vertrokken', zegt Hartemink.

Na het inchecken en inspectie van het hotel is het direct door naar het trainingsveld dat even verderop ligt. Hier worden netten vol ballen, andere trainingsspullen, sportdrank en zelfs een speciaal opblaasbaar zwembad uitgeladen in een materiaalhok van het Oliva sportcenter.

Hollandse muziek

De mannen kunnen het al jaren uitstekend met elkaar vinden. 'We hebben dezelfde interesses', lacht Rou. 'Onderweg is het 20 uur Hollandse muziek met een hapje, een kaasje en snoepen. We dollen veel, maar als de jongens er zondag zijn, mogen we serieus aan het werk.'

Hartemink en Rou draaien met gemak 16 uur per dag tijdens een trainingskamp. Alles wordt tot in de puntjes geregeld voor spelers en staf. 'Voor de randzaken hoeven zij niet te zorgen', zegt Hartemink. 'Dat is voor ons. Ik heb een dienende rol en dat vind ik heerlijk. Dat ze in de watten worden gelegd, vind ik overdreven. De taakverdeling is altijd duidelijk. Marco doet alles buiten en ik binnen, qua kleding en andere toebehoren.'