Deel dit artikel:











Auto vliegt tijdens het rijden spontaan in brand Foto: Martin de Jongh

RHEDEN - Een auto is zaterdagavond in Rheden in brand gevlogen. Het voertuig begon spontaan te branden tijdens het rijden.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

De auto kwam stil te staan op de hoek Schaarweg met de Arnhemsestraatweg. De bestuurder raakte niet gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle. De auto is grotendeels verwoest. Over de oorzaak is nog niets bekend. Foto: Martin de Jongh Foto: Martin de Jongh