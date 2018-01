Deel dit artikel:











VIDEO: stille tocht voor Nathalie Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

BUREN - Er is zaterdagavond in Buren een stille tocht gehouden voor de overleden Nathalie (21). Ze kwam in de nacht van oud op nieuw door een misdrijf om het leven.

Een oud-schoolgenoot van Nathalie nam het initiatief voor de tocht. Het vertrek was bij de kerk in Buren en voerde naar het appartementencomplex waar Nathalie woonde. Daar konden kaarsjes worden aangestoken of bloemen worden neergelegd. De tekst gaat verder onder de video. Er kwamen zo'n 200 mensen op de bijeenkomst af. Zie ook: Groot onderzoek naar dood Nathalie (21)

Nathalie (21) kwam om door misdrijf bij brand Buren Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl