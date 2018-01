ANDELST - Een automobilist is zaterdag aan het einde van de middag, ter hoogte van Andelst, van de weg geraakt op de A15. De bestuurder kwam met zijn voertuig in een sloot terecht.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hij werd ter plaatse aan zijn verwondingen geholpen. De man hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het is niet bekend waarom hij van de weg is geraakt. De automobilist reed in de richting van Tiel.