Opgepast! De boswachter staat klaar met zijn bonnenboekje

Op de vroege zaterdagochtend is het nog betrekkelijk rustig bij het enige hotel/cafe in de Ooij. Enkele gasten zitten rustig aan een croissant met verse jus. Maar de boswachter staat al buiten onder aan de dijk. Hij bewaakt het pad naar de uiterwaarden.

Het is lang geleden dat het water zo hoog stond. De grote grazers zijn al naar hogere delen gevlucht. Maar kleinere dieren kunnen niet zo snel een rustig plekje vinden. Dan zijn recreanten met of zonder hond een gevaar. Als de uitgeputte konijnen, vossen, muizen, fazanten en bevers steeds moeten vluchten voor voorbijgangers, kost dat veel kracht en verzwakken ze te veel. Dat is tenminste de stelling van Staatsbosbeheer. En dus gaat het gebied op slot. De dijk is de enige toegang. Overtreders wacht een boete van 99 euro.

Rond het middaguur wordt het drukker. De boswachter stuurt iedereen onverbiddelijk terug. De meeste recreanten snappen het wel. 'Het is voor de dieren, meneer.' Of: 'We kunnen toch gewoon op de dijk lopen, er is genoeg te zien.' Het wordt rond twee uur echt druk op de dijk. Vooral ook omdat zelfs groepjes bevers zich laten zien. Vanaf de dijk worden talloze foto's geschoten. 'Zelfs in de Biesbosch heb ik ze nooit zo mooi gezien', zucht een vrouw.

De boswachter is tevreden. Er is vandaag geen enkele bekeuring uitgedeeld.