Groot onderzoek naar dood Nathalie (21)

BUREN - De politie heeft zaterdagochtend uitgebreid onderzoek gedaan rond het appartementencomplex in Buren waar Nathalie (21) om het leven kwam. Eerder werd bekend dat de vrouw door een misdrijf is omgekomen.

Er werd met zo'n twintig agenten naar sporen gezocht. 'Dit is onderdeel van het onderzoek', laat een politiewoordvoerder weten. 'We hebben buurtonderzoek verricht en onderzoeken de gehele omgeving. Inmiddels heeft er een terugkoppeling naar de recherche plaatsgevonden. Ze gaan verder met de beschikbare informatie.'

Brand

In het appartementencomplex woedde een brand op nieuwjaarsdag. Of de brand, die is aangestoken, de oorzaak is van Nathalie's dood is onduidelijk. Dat het om een misdrijf gaat staat vast. Haar identiteit werd vastgesteld na sectie op het lichaam. Toen werd ook duidelijk dat er een misdrijf aan vooraf heeft moeten gaan.

Of er al verdachte(n) op het oog zijn, is niet bekend. In het belang van het onderzoek doet de politie daar geen uitspraken over.

