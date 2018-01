Als je op zaterdag in Arnhem bent, hoor je deze man

Op zijn oude schoenen bespeelt hij de beiaard. Zijn gloednieuwe schoenen heeft Van der Linde net uitgedaan. 'Ze slijten veel te snel door de houten pedalen', vertelt hij. Het instrument in de Eusebiuskerk is volgens hem bijzonder. 'Binnen Nederland is het een uniek klokkenspel, gebaseerd op een Amerikaans model.' Er hangen volgens hem grote klokken in de toren waarmee je meer tonen kan laten horen, zoals de lage noten g, a en b.

Via zijn orgeldocent raakte Van der Linde in aanraking met de beiaard. 'Zodoende ben ik als 15-jarige gestart met kleine liedjes te spelen', vertelt hij bovenin de Eusebiuskerk .'Het heeft mij meteen gegrepen', zegt hij. 'Ook is het een leuk idee dat zoveel mensen het in de stad kunnen horen.'

De nieuwe jonge beiaardier voelde zaterdag gezonde spanning. Nu mag hij voor het eerst spelen in Arnhem en laat hij via de klokken de liedjes aan iedereen horen. 'Vooral veel zin heb ik er in', zegt hij. Hij tekende zaterdagmiddag een contract als stadsbeiaardier. 'Het leuke van dit instrument is dat je een breed repertoire kan spelen. Van pop tot klassiek. Ik heb bladmuziek meegenomen van Elvis Presley tot André Hazes.'

Aangename stad

Van der Linde kende Arnhem nog niet echt, maar begint de stad nu aardig te ontdekken. 'Ja, ik deed mee aan een wedstrijd omdat ik dit een prachtige kerktoren en een prachtig instrument vind. Maar ik begin de stad nu steeds beter te leren kennen. Ik moet zeggen: het is een aangename stad, hoor.'