Is deze Mini Cooper van u? Foto: Gemeente Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Wie is toch de eigenaar van deze zwarte Mini Cooper? De eigenaar had zijn auto netjes geparkeerd aan de Waalkade in Zaltbommel, alleen stroomt die door het hoge water langzaam maar zeker onder.

'Als u nog lang wacht, moet u de handrem op de tast zoeken', waarschuwde de gemeente Zaltbommel op Facebook. De auto stond op de parkeerplaats bij het bunkerschip. 'Er komt nog 75 centimeter water bij', schreef de gemeente. De verwachting is dat ook de parkeerplaats bij de oude wasserij onder zal lopen. Weggesleept Omdat de eigenaar maar niets laat horen, is de Mini Cooper zaterdag aan het einde van de middag door een bedrijf weggesleept. Foto: Gijs Vanmaren Zie ook: Hoogwater in Gelderland: koeien weggehaald, coupures gesloten Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl