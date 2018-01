NEC wint ook ruim van Braunschweig in Spanje

COÍN - NEC heeft zaterdag ook haar tweede wedstrijd op het trainingskamp in Spanje gewonnen. Tegen de Duitse tweede divisionist werd het 4-0. Het verschil werd gemaakt door de basisspelers die de eerste helft mochten aantreden. De tweede helft was geen feestje.

EINDSTAND NEC - EINTRACHT BRAUNSCHWEIG: 3-0 (Kadioglu, Achahbar, Langil)

NEC begon de wedstrijd in dezelfde opstelling als de eerste helft vrijdag tegen Quick Boys. Dat betekent dat de beoogde basisspelers zijn gestart. De tweede helft zal Lijnders weer elf man wisselen.

NEC start wervelend

En net zoals in de wedstrijd vrijdag, was het Ferdi Kadioglu die snel de score opende. Nu kon hij door na een goede één-twee met Achahbar en tikte hij de bal van dichtbij achter de doelman van de Duitsers.

En niet veel later was het alweer 2-0, toen Achahbar zelf met de bal aan de voet naar binnen trok, op het randje strafschopgebied besloot hij uit te halen en de bal vloog binnen in de verre hoek. Net zoals vrijdag was hij de tweede doelpuntenmaker.

Braunschweig zoekt aansluiting

Hoewel NEC met de vroege voorsprong op zak de betere ploeg bleef, kwamen de Duitsers wel beetje bij beetje dichter bij de goal. Breitkreuz kopte bijvoorbeeld een voorzet naast.

Fantastische goal Langil

Maar met een fantastische aanval van NEC, via Heinloth, Achahbar en Jari Schuurman kwam de bal bij Langil. De Fransman frommelde de bal nog drie keer langs de doelman op, maar hij schoot hem uiteindelijk wel raak. De mooiste van de drie. Dat was overigens ook de laatste goal voor de rust. Er gebeurde nog wel iets. Er kwam nog een klein opstootje nadat een speler van Braunschweig na het laatste fluitsignaal de bal hard tegen Breinburg aan schoot.

Veel wisselingen

De tweede helft kende weer veel wisselingen in beide opstellingen. Bij NEC staan er elf andere namen. Op de keeper na, dezelfde namen als in de tweede helft vrijdag tegen Quick Boys. Van Duin keept nu. Bij Braunschweig bleven er ook maar drie spelers staan.

Maar de wisselingen hadden bij de Duitsers het meeste effect. Zij kregen begin tweede helft de meeste kansen.

Kopbotsing

Na een kwartiertje spelen in de tweede helft schrok NEC even op. Den Heijer bleef na een botsing met de kop stil liggen op het veld. Na enige verzorging werd hij toch maar gewisseld voor Hoogveld.

Het niveau de tweede helft was niet veel meer. Braunschweig kreeg wel de betere kansen, maar voor de toeschouwers was er weinig te genieten. Braken schoot in de laatste minuut nog wel de 4-0 met een strafschop. De wedstrijd eindigde dan ook in een 4-0 overwinning voor de Nijmegenaren.

Opstelling eerste helft: Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Breinburg, Kadioglu, Dijkstra; Langil, Achahbar, Schuurman.

Opstelling tweede helft: Van Duin; Joppen, Den Heijer, Van de Pavert, Alberto; Bikel, Haouat, Jansen; Theunissen, Braken, Ter Haar.