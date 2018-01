Lijsttrekker PVV Arnhem wil niets kwijt over achtergrond

ARNHEM - Coen Verheij, de nieuwe lijsttrekker voor de PVV in Arnhem, wil niets kwijt over zijn achtergrond. Meer dan dat hij een 'rasechte Arnhemmer' is wil zowel de partij als Verheij zelf niet zeggen.

'Als PVV'er is het lastig, dat zult u begrijpen. Ik wil werk en privé graag gescheiden houden', aldus de kersverse voorman. Verheij zegt gewoon een baan te hebben, na 21 maart komt daar dus wellicht het werk in de gemeenteraad bij.

De lijsttrekker is de campagne gelijk gestart met een aanval richting Ahmed Marcouch. De burgemeester van Arnhem moet zijn Marokkaanse nationaliteit inleveren, als het aan Verheij ligt. Lastig, want het is bij Marokkaanse wet verboden om de eigen nationaliteit op te geven. Dat geldt overigens ook voor bijvoorbeeld Koningin Maxima, die geen afstand kan doen van haar Argentijnse nationaliteit.

'Ik weet niet hoe dat werkt'

'Volgens mij zijn daar gewoon procedures voor', vertelt Verheij. Maar welke procedure hij bedoelt is onduidelijk. 'Ik weet niet hoe dat in de praktijk werkt. Het moet gewoon kunnen.' Bij de PvdA, de partij van Marcouch, zijn ze in ieder geval niet te spreken over de aanval. 'Laat ze maar blaffen', zegt de voorzitter van de PvdA in Arnhem.

Het verkiezingsprogramma van de partij is inmiddels ook naar buiten gebracht. In vijf pagina's staat beschreven waar de partij naar toe wil met Arnhem. 'We willen ons gaan focussen op de-islamiseren, lastenverlichting, veiligheid en zorg. De afgelopen jaren is er veel geld gegeven aan multicultifeestjes, die subsidies willen we intrekken. Daarnaast moeten de asielzoekerscentra dicht en moeten we zorgen dat er meer Arnhemmers aan het werk kunnen.'

12 procent

Verheij durft nog geen voorspelling te doen over het aantal zetels dat hij in maart wil halen. Tijdens de landelijke verkiezingen haalde de PVV 12 procent van de stemmen in Arnhem.