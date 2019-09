Zaltbommel: maak geen bezwaar tegen WOZ

Dit omdat het de gemeente veel meer geld kost dan het de burger oplevert.



Deze weken valt bij alle huiseigenaren de WOZ-beschikking in de brievenbus. Verschillende bureaus en makelaars werpen zich op als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet waardering onroerende zaken. Zij zeggen dit kosteloos te doen.

Hoge kosten gemeente



Volgens de gemeente Zaltbommel klopt het dat de huiseigenaar in eerste instantie niet betaalt. Maar de gemeente wordt wel op hoge kosten gejaagd. Gemiddeld betaalt een gemeente per bezwaar 750 euro aan het bureau dat het bezwaar indient. Dit voor het indienen van het bezwaarschrift, het bijwonen van de hoorzitting en het indienen van het taxatierapport. Kosten die een gemeente moet dragen en uiteindelijk weer terugkomen bij de inwoners. Terwijl de uiteindelijke verlaging van die WOZ de burger maar een paar euro oplevert, aldus de gemeente Zaltbommel.



11 euro voordeel, 750 euro nadeel



Op de eigen site geeft Zaltbommel het volgende voorbeeld: In de praktijk komt het erop neer dat als in een bezwarenprocedure in 2014 de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt aangepast, dit een vermindering van de aanslag oplevert van € 11,44. Het bureau of makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag van ongeveer € 750,- uitbetaald.

Zaltbommel raadt de inwoners aan bij het niet eens zijn met de WOZ-beschikking eerst de gemeente te bellen. 'Dan kunnen we kijken of er wat aangepast moet worden en hoeven we niet deze dure procedure in', aldus een woordvoerder.



Huiseigenaren bepalen zelf WOZ-waarde



De Vereniging Eigen Huis denkt dat er nog een andere oplossing is. Hans André de la Porte: 'Laat inwoners zelf mee de WOZ-waarde bepalen. In Tilburg is daarmee een proef gedaan en dat werkt heel goed'. Alle inwoners van Tilburg kunnen sinds dit jaar zelf via internet de WOZ-waarde van hun huis beïnvloeden. Tilburg heeft dit eerst op proef twee jaar uitgetest. Huizenbezitters daar kunnen op internet zien hoe de WOZ-waarde van hun huis is opgebouwd. Daarna kunnen ze die eventueel makkelijk aangepast krijgen. Uit de proef blijkt dat deelnemers aan de proef veel minder bezwaren indienen en dat scheelt geld. In heel Tilburg maakt jaarlijks 2,6 procent bezwaar tegen de bepaling van de WOZ-waarde. In de twee proefwijken was dat gedaald tot 1,2 en 1,3 procent.