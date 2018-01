Adrie Bogers vindt stap opzij niet moeilijk

ESTEPONA - Voor de winterstop was hij de hoofdtrainer van NEC, nu heeft hij een stapje opzij moeten zetten. Adrie Bogers is door de komst van Pepijn Lijnders weer assistent-trainer bij de Nijmegenaren. Een vreemde stap voor de buitenwacht misschien, maar Bogers zelf vond het niet vreemd.

Deze week staat Bogers weer aan de zijkant van het veld, in plaats van in het middelpunt van de belangstelling. Het is net even wat anders voor de oud-hoofdcoach. 'Qua functie wel ja, maar qua inhoud is het niet anders. We willen nog steeds het team zover mogelijk krijgen om de wedstrijden tot een goed einde te brengen.'

Toch kan Bogers niet ontkennen dat er wel een groot verschil is. 'Ja natuurlijk is er een verschil tussen hoofdtrainer of assistent, maar ik wist van te voren dat dit een optie kon zijn, dus dat is prima.'

'Geen vreemd verhaal'

Bogers vertelt het rustig. 'Ik wist al vanaf het begin dat er een optie was, wanneer ze de juiste trainer konden halen, dat dit zou gebeuren. Het was al doorgesproken. Ik snap dat het voor de buitenwacht een vreemd verhaal is, maar intern wist ik hoe het ervoor stond. Ik ben er zo in gestapt en ze we zijn op die afspraak teruggekomen, dat maakt het dus niet extra moeilijk voor mij.'

Pepijn temperen

Lijnders en Bogers lijken het de eerste dagen in ieder geval goed met elkaar te kunnen vinden. De oefenmeester zoekt zijn assistent vaak op. 'Het is in het begin natuurlijk nog aftasten en elkaar de ruimte geven, maar we staan er allebei positief in. Het is fijn dat hij ook naar mij toekomt, dat is toch samenwerken.'

En Bogers denkt dat hij Lijnders ook nog wel wat bij kan brengen. 'Pepijn is nog jong en enthousiast. Ik ben wat rustiger en heb al langere tijd wat ervaring. Ik denk dat ik zijn enthousiasme wat kan temperen als hij te hard vooruit gaat. Want ik heb de indruk dat hij het liefst zelf ook nog wel mee wil doen, hij is enorm gedreven. Ik denk dat dit in combinatie met de overige stafleden niet verkeerd kan uitpakken.'