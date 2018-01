Man rijdt in op groep jongens

ZUTPHEN - Een 26-jarige man uit Warnsveld is door de politie aangehouden nadat hij vrijdagavond op vier jonge jongens was ingereden. Een 14-jarige jongen liep daarbij verwondingen op. De politie spreekt van poging tot doodslag.

De automobilist was agressief opgetrokken vanaf een parkeerplaats aan de Oudewand in Zutphen. Daarbij reed hij direct in op de vier jongens die amper de kans kregen opzij te springen. Na het ongeluk reed de man door naar een woning in de directe omgeving.

Drugs gebruikt

In die woning is hij door agenten aangehouden voor poging tot doodslag. Na een speekseltest bleek dat hij onder invloed was van drugs. Het rijbewijs van de bestuurder is direct ingevorderd.

De bestuurder zit vast en wordt zaterdag gehoord.