Coen Verheij lijsttrekker PVV Arnhem: aanval op Marcouch geopend

ARNHEM - De geboren en getogen Arnhemmer Coen Verheij is de lijsttrekker voor de PVV in Arnhem tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Nog voordat het officiële verkiezingsprogramma is gepresenteerd opent de lokale fractie al de aanval op burgemeester Ahmed Marcouch. Want, zo vindt de Arnhemse PVV, Marcouch moet zijn Marokkaanse paspoort inleveren.

'Niet ons probleem'

In de praktijk wordt dat lastig, aangezien Marokko het bij wet niet toestaat om afstand te doen van de nationaliteit. 'Dat is niet ons probleem', zegt Marjolein Faber, de fractievoorzitter in Provinciale Staten. Volgens haar is iemand met twee nationaliteiten sowieso niet geschikt voor het burgemeesterschap.

Over Coen Verheij is nog maar weinig bekend. Faber zegt in ieder geval blij te zijn met haar nieuwe aanwinst. 'Coen is een rasechte Arnhemmer met een PVV-hart. We zijn hartstikke blij met hem', vertelt ze. Twitter heeft hij, in tegenstelling tot veel collega's, nog niet. Ook tegen De Gelderlander wil hij weinig kwijt over zijn verleden.

Arnhemmistan

Arnhem staat bij de PVV hoog op het lijstje. Tijdens de landelijke verkiezingen haalde de partij 12 procent van de stemmen in de stad. Bij de aanstelling van de nieuwe burgemeester werd er gedemonstreerd door onder meer Geert Wilders zelf. 'Hij lijkt ons meer geschikt als burgemeester van Rabat', zei hij toen. De partij is bang dat Arnhem verandert in 'Arnhemmistan'.

In eerste instantie wilde de partij in meer Gelderse gemeenten meedoen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Echter werden er alleen in Arnhem geschikte kandidaten gevonden. Tiel, Buren, Geldermalsen, Neerijnen en Maasdriel zullen het dus zonder de partij moeten doen.

