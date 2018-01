Paringstijd vossen: piek in januari

BEMMEL - De meeste dieren paren in het voorjaar, maar de vos paart in de winter. Een mannetje en een vrouwtje blijven soms enkele jaren bij elkaar totdat een van hen het gebied verlaat. Het mannetje volgt het vruchtbare vrouwtje enkele dagen overal waar ze heen gaat. Hij doet er alles aan om te voorkomen dat andere vossen met 'zijn' vrouwtje paren. De paartijd loopt van december tot en met februari, met een piek in januari. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink is op pad in de Bemmelse Waard met Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging.

In dit gebied leven zo'n zes tot acht vossen, vertelt Maurice zondagochtend op Radio Gelderland. Na een draagtijd van ruim 50 dagen worden de jongen geboren. Het vrouwtje blijft in de dagen voor de geboorte in haar hol. Het mannetje voorziet haar dan van voedsel. Gemiddeld worden er zo'n vier tot vijf jongen per keer geboren, maar in uitzonderlijke gevallen zijn er wel veertien welpjes.



Foto: Wesley Overman

Dassenburcht

Op zoek naar sporen van de vos ontdekken Laurens en Maurice een dassenburcht. Kleine kuiltjes in de grond verraden de aanwezigheid van een dassentoilet. Op die plek doet de hele familie zijn behoefte. Niet veel verder ligt de burcht met vier holen. 'Het is bijzonder dat hier in de uiterwaarden een dassenfamilie leeft', vertelt Maurice. Door de wisselende waterstanden en de kleigrond is dit gebied normaal gesproken niet geschikt voor een das.

'De burcht kan vol water lopen en in kleigrond is het lastig graven.' Dat de das hier toch voorkomt, komt door een grote bult zand. Die is hier terechtgekomen door de zandafgraving, even verderop. De das heeft op veilige hoogte een grote burcht uitgegraven. Ook de vos gebruikt een dassenburcht soms als zijn huis.

Territorium

Vossen zijn territoriale dieren. Met urine en een afscheiding uit geurklieren bakent hij zijn gebied af. Maurice La Haye zoekt deze ochtend vooral naar vossenpoep. Het dier gebruikt zijn keutels om aan concurrenten te laten weten dat hij hier de baas is. Je vindt vossenpoep dan ook op dijkjes of molshopen. De plek moet zo opvallend mogelijk zijn. 'Dan kan ook de geur zich goed verspreiden', legt Maurice uit.

Vossen zijn nachtdieren. De kans dat je er overdag in de Bemmelse uiterwaarden eentje tegenkomt, is dan ook zeer klein.

Volop beveractiviteit

In de Bemmelse Waard leven ook bevers. Hun aanwezigheid springt tijdens de wandeling in het oog. Acht dikke bomen liggen verticaal in het bos, duidelijk het werk van het grootste knaagdier van Europa. De populieren zijn rondom vakkundig doorgeknaagd. Bij dikke bomen werken bevers vaak met zijn tweeën. Eentje knaagt, terwijl de andere op de uitkijk staat.

Enorme 'honger'

'Deze bever heeft waarschijnlijk grote trek gehad. Geweldig!', zegt Maurice van de Zoogdiervereniging. Een bever is gek op de sappige schors van jonge takken. En die vind je hoog boven in de boom. De stam en dikke takken gebruikt hij voor het bouwen van dammen om de waterstand te controleren.

Slim

Meer dan een heel klein hoopje vossenpoep vinden Maurice en Laurens niet tijdens hun zoektocht naar de vos. 'Als we vanavond terug zouden komen hebben we wellicht meer kans', zegt Maurice terwijl in de verte het korte, hoge gekef van een vos klinkt. De vos is de twee natuurliefhebbers deze ochtend duidelijk te slim af.