Van de Pavert terug bij NEC: 'Nu mezelf weer laten zien'

ESTEPONA - NEC-verdediger Ted van de Pavert was één van de pechvogels die in november bij de wedstrijd tegen Telstar de strijd moesten staken. Met een brancard verliet hij het veld, een treurig gezicht. Hoe anders is dat ruim 1,5 maand later. Van de Pavert lacht weer en stond zelfs vrijdag en zaterdag alweer 45 minuten op het veld tijdens een oefenwedstrijd tegen Quick Boys in het Spaanse Estepona.

'Het is fijn om weer op het veld te staan. Ik ben deze week op het trainingskamp meegegaan om te kijken hoe het gaat op de trainingen. Daar kwam ik aardig doorheen. Ik heb de afgelopen vier weken weinig kunnen doen en vooral binnen getraind, dan is het goed dat je in mooie omstandigheden tegen een balletje aan kan trappen', vertelt de PEC Zwolle-huurling.

Werken voor de toekomst

Voor van de Pavert is daarmee een traject begonnen waarin hij moet werken voor zijn toekomst. Zijn toekomst bij PEC Zwolle, maar ook bij NEC. Er is een nieuwe trainer, die vooralsnog vasthoudt aan de basiself van de laatste wedstrijd (7-2 winst bij Jong AZ). Van de Pavert had voor zijn blessure een basisplaats, maar dat is nu misschien niet vanzelfsprekend.

'Met de nieuwe trainer kunnen we weer met een schone lei beginnen. Iedereen moet zijn best doen en knokken voor een 'plekkie'. Maar de rest van de stafleden zijn gewoon gebleven, die zullen de trainer vast wel wat influisteren. Maar je zult het uiteindelijk toch zelf moeten laten zien', aldus de Achterhoeker.

En dat moet hij niet alleen voor de nieuwe trainer, Pepijn Lijnders, maar dus ook voor de club waar hij onder contract staat. 'Ik weet namelijk nog niet wat me te wachten staat. Ik heb daar nog een contract tot de zomer van 2019. Je denkt wel eens over die toekomst na, maar ik moet eerst hier veel spelen en het mooi afsluiten met het liefst een kampioenschap.'

'Overal een idee achter'

Pepijn Lijnders moet dat elftal richting het kampioenschap gaan helpen. Van de Pavert ziet dat de van Liverpool over gekomen trainer daarin heel gemotiveerd is. 'Je merkt wel dat het een gedreven trainer is met een eigen visie. Je merkt ook dat achter iedere oefening een idee zit, maar ook achter iedere training en bespreking. Wij moeten zorgen dat we zijn ideeën zo snel mogelijk meenemen in het veld.'