Hoogwater in Gelderland: koeien weggehaald, coupures gesloten

De dieren stonden in de uiterwaarden langs de Rijn, maar die worden gebruikt om het overtollige water van de rivier op te vangen. Ze werden door zo'n twintig man, met vijf paarden, uit het gebied geleid.

Het kostte nogal wat moeite om ze in bedwang te houden. De koeien moesten onder meer een weg over. Ze zijn ondergebracht bij zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal.

Beelden van de evacuatie:

Boer Rini Storm, eigenaar van de koeien, is tevreden over het verloop van de actie. Wel raakte het grasland van collega-boer Bongers wat beschadigd. 'Dat is jammer en daarvoor bied ik mijn excuses aan.'

Water naar de uiterwaarden

Het waterschap Vallei en Veluwe zorgde er op diverse plaatsen voor dat het hoge water van de rivieren naar de uiterwaarden kan stromen. Langs de Neder-Rijn bij Oosterbeek en Wageningen, maar ook langs de IJssel in de Hoenwaard bij Hattem.

De Neder-Rijn bij Wageningen zaterdag:

Foto: Omroep Gelderland

Coupures afgesloten

Waterschap Rivierenland sloot zaterdagmorgen in Nijmegen twee coupures, doorgangen in de dijk. Zo moet worden voorkomen dat de Grotestraat en de Lage Markt onder water komen te staan.

Hinder voor de scheepvaart

Een schip kon vrijdag maar net onder de IJsselbrug bij Doesburg door, blijkt uit deze video:

Veer uit de vaart

Het veer Opheusden-Wageningen is zaterdag vanwege hoogwater uit de vaart genomen. De schipper verwacht dat dit minimaal een week zal duren.

Ook bij de Rijnkade in Arnhem staat het water hoog: