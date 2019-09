Vale gieren Burgers' Zoo uitgezet op de Balkan

Twee zelfgekweekte vale gieren van Burgers' Zoo worden komende herfst uitgezet in Bulgarije.De aaseter is op de Balkan vrijwel uitgestorven en de organisatie Green Balkans vroeg de Arnhemse dierentuin daarom mee te werken aan een project om de vogel daar weer terug te brengen.

'Vroeger werd er vooral door boeren op vale gieren geschoten, omdat ze dachten dat de beesten het op hun vee gemunt hadden', legt Simone Kools van Burgers' Zoo uit. 'Dat is natuurlijk een misverstand, want vale gieren zijn aaseters en eten dus alleen dode dieren. Door betere voorlichting hopen we dit in de toekomst te voorkomen.'

Loslaten van een vale gier door Green Balkans in Bulgarije. Dit staat ook de vogels uit Arnhem te wachten.

De twee vale gieren die Burgers' heeft geleverd, zijn al in Bulgarije. Ze maken daar deel uit van een groep van ongeveer 30 exemplaren die in het najaar in het wild worden uitgezet. De vogels uit Arnhem, twee vrouwtjes, zijn in 2012 en 2013 geboren. De dierentuin in Arnhem heeft momenteel vier koppels.

In deze volière worden de vale gieren in quarantaine gezet.

Kools, die het project heeft begeleid, hoopt dat de vale gieren gezenderd kunnen worden. 'We gaan kijken of we dat kunnen sponsoren. Het zou fantastisch zijn als we de vogels zo kunnen volgen.'

Een vale gier met gps-zender.



Foto's: Greenbalkans.org