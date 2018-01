Deel dit artikel:











Woninginbraak blijkt slaapfeestje kinderen Foto: pixabay

TIEL - De politie in Tiel kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding binnen over een woninginbraak.

Agenten waren binnen een paar minuten op De Hennepe. Ze zagen inderdaad zaklampen in de woning, maar al snel bleek het een stuk onschuldiger dan gedacht. Een van de kinderen had een slaapfeestje. 'Deze kids hebben morgen thuis wat te vertellen', aldus de teamchef op Twitter. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl