Veel schade bij woningbrand Wijchen Foto: Mike Hofman/Persbureau Heitink

WIJCHEN - Een felle brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag veel schade veroorzaakt in een woning aan de Vinkstraat in Wijchen.

Twee naastgelegen woningen werden tijdelijk ontruimd. De bewoners konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen, maar ze hebben wel rook ingeademd. De brand ontstond rond 1.30 uur in de keuken. De oorzaak is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl