Voetganger (72) overlijdt na aanrijding; automobilist aangehouden Foto: Pim Velthuizen

APELDOORN - In Apeldoorn is vrijdagavond een voetganger overleden na een ongeluk met een auto. Het slachtoffer is een Apeldoorner van 72.

De automobilist is aangehouden, meldt de politie op Facebook. Het ongeluk gebeurde op een voetgangersoversteekplaats op de kruising Hofveld/Ravenweg. De politie is op zoek naar een taxichauffeur die mogelijk getuige was van de aanrijding. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl