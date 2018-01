Deel dit artikel:











Cornielje genomineerd voor titel beste lokale bestuurder foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland, is in de race voor de titel Beste Lokale Bestuurder 2017.

Die uitverkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het blad Binnenlands Bestuur. Er zijn tien genomineerden: drie burgemeesters, vier wethouders, twee commissarissen van de Koning (onder wie dus Cornielje) en een dijkgraaf. Het is voor Cornielje de derde keer dat hij bij de genomineerden hoort. De genomineerden worden bepaald na uitgebreid onderzoek van een onderzoeksbureau. De jury roemt de bescheidenheid en integriteit van de Gelderse commissaris. 'Hij wordt geroemd vanwege de wijze waarop hij zijn corps van burgemeesters coacht en door zijn begeleiding van herindelingsdiscussies. In persoonlijk contact is hij oprecht geïnteresseerd en betrokken en bij publieke aangelegenheden heeft hij altijd een gepaste toespraak gereed.' Waterschap ook genomineerd De verkiezing is voor de helft gebaseerd op stemmen van lezers van Binnenlands Bestuur en voor de andere helft op de stemmen van de bestuurders. De bekendmaking is op donderdag 18 januari. Behalve Cornielje is er nog een Gelderse nominatie: het Waterschap Vallei en Veluwe is genomineerd als Best Bestuurde decentrale overheidsorganisatie. Omroep Gelderland maakte onlangs een uitgebreid portret van Cornielje. Bekijk dat hieronder. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl