Golla is na huwelijk even de allergelukkigste NEC'er

'Ja, ik ben getrouwd.' Trots laat hij zijn ring zien. 'Ik ben erg blij dat ze eindelijk mijn vrouw is. Daarom hoop ik ook dat het een goed en mooi jaar wordt.' Golla vierde het feest nog in Polen, met zijn familie. 'Dat was een goed feest. Het was de beste dag van mijn leven en ik ben nu heel gelukkig.'

Zijn kersverse vrouw moet hem wel meteen even een week missen, omdat hij op trainingskamp is. 'Ze is nu nog in Polen, maar ze komt zondag alweer. Als ik ook thuis ben. Daar ben ik dus blij mee.'

Blij met trainer

En dan van een iets andere orde, maar de Pool is ook blij met de nieuwe trainer. 'Omdat we pas vier trainingen hebben gehad, kun je er niet veel over zeggen. Maar hij is een goed mens en hij was trainer bij Liverpool. Dus ik denk dat we het de tweede seizoenshelft goed gaan doen.'

Hoewel de tijd kort is, wil trainer Lijnders een hoop ideeën toevoegen aan dit NEC. En dat is misschien het enige wat misschien wat moeilijker is, zegt Golla. 'We hebben maar zes dagen trainingskamp en volgende week alweer een wedstrijd. Dat is heel erg snel. In Polen hebben we 1,5 maand voorseizoen, ook in de winter.'

Op zoek naar andere club

Maar als alles zo voorspoedig verloopt, zoals het nu met Golla gaat, dan wordt NEC kampioen in de Jupiler League. Dat is dan ook één van de doelen van de verdediger dit seizoen. 'Ik wil kampioen worden en daarna eindigt mijn contract.' Dat betekent dus dat Golla iets anders kan gaan zoeken. 'Dat kan van alles worden, de eredivisie of het buitenland. 'Of ik in de eredivisie wil spelen? Dat hangt van de club af.'