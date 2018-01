Henk de Jong en De Graafschap dicht bij contractverlenging

DOETINCHEM - Henk de Jong en De Graafschap gaan vrijwel zeker nog een jaar met elkaar door. Na het weekend wordt een akkoord verwacht met de flamboyante coach.

De Jong heeft een aflopend contract bij de club uit Doetinchem, maar ziet een langer verblijf wel zitten. 'Ik ben hartstikke positief, maar het is nog niet helemaal klaar. Het gaat niet meer om gekke dingen.'

In het kielzog van De Jong zal ook zijn trouwe rechterhand Sandor van der Heide zijn overeenkomst verlengen tot medio 2019.

Uithangbord

Ook technisch directeur Peter Hofstede is optimistisch over het op handen zijnde nieuwe contract. 'We hopen en denken het snel af te ronden. Het ziet er goed uit. Henk is de perfecte trainer voor De Graafschap. Een uitstekend uithangbord en iemand die past bij de normen en waarden die deze club wil uitstralen.'

De Jong is nu exact een jaar hoofdcoach nadat hij in januari 2017 de ontslagen Jan Vreman opvolgde bij De Graafschap. De Fries begon moeizaam, daarna volgde een goede periode waarin de Fries met vijf verdedigers ging spelen. Maar uiteindelijk greep De Jong naast de play-offs.

Het was heel goed, maar ik wist ook dat het weer minder zou gaan Henk de Jong

Dit seizoen zijn de prestaties tot nu toe wisselvallig. De Graafschap speelde een aantal ijzersterke wedstrijden en vermaakte het publiek, maar morste in december opvallend veel punten waardoor de Achterhoekers halverwege het seizoen teleurstellend zesde staan. 'Het was heel goed, maar ik wist ook dat het weer minder zou gaan', stelt De Jong. 'Daarom heb ik na Telstar ook gezegd dat we er wat bij moeten hebben.'

Groen licht

Eén van de gewenste versterkingen komt uit Engeland. Leicester City staat er voor open om de 19-jarige Layton Ndukwu te verhuren. De vleugelspits, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, speelt zijn wedstrijden in het tweede team. 'Ook dat ziet er goed uit, laat Hofstede weten. 'We hopen een dezer dagen groen licht te krijgen.'

Plannen met Ndukwu

Leicester City stelt wel voorwaarden. 'Ze willen goed weten hoe hij wordt ondergebracht en wat we precies van plan zijn', aldus Hofstede die Ndukwu samen met De Jong sprak in Engeland en hem daar ook aan het werk zag in een wedstrijd.

Hofstede: 'Ja, Layton heeft veel potentie dus ik verwacht wel dat hij veel gaat spelen.' De Jong snapt de Engelse club wel. 'Het is wel logisch toch dat een grote club als Leicester wil weten wat er met zo'n jongen gaat gebeuren. Ik hoop dat het lukt. Het moet ook weer niet te lang duren.'

De Graafschap speelt zaterdagmiddag in Venlo een oefenduel tegen VVV Venlo. De Jong kan niet beschikken over Tim Receveur, Jordy Tutuarima en Fabian Serrarens. 'Tim heeft een zware keelontsteking opgelopen toen hij uit Panama terugkwam waar hij bij zijn broer was. Jordy heeft een tik op zijn voet gehad en bij Fabian is het de buitenkant van de knie.'

Abena maakt rentree

Myenty Abena is wel weer helemaal hersteld en maakt zijn rentree na ruim twee maanden blessureleed. 'Hij zal tegen VVV een uurtje gaan spelen', meldt De Jong. De Graafschap vervolgt op vrijdag 17 januari de competitie met een uitwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden, de oude werkgever van De Jong.