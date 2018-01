Deel dit artikel:











Huis tegen armoede en eenzaamheid: 'Het is nieuwe familie' Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De Vincentiusvereniging in Nijmegen heeft een eigen huis gekregen in hartje Lindenholt. Mensen die in armoede leven of eenzaam zijn kunnen er vrijwel dagelijks terecht. Vrijdagavond werd er voor het eerst samen gegeten.

Eat & meat wordt het ook wel genoemd. Voor slechts 3 euro 50 kunnen gasten genieten van een driegangendiner. Voor de gelegenheid was het deze keer gratis. De oude locatie werd veel te klein en dus is initiatiefneemster Linda van Aken blij met de nieuwe, eigen plek. 'We gaan veel leuke dingen organiseren en willen het eten gaan uitbreiden', vertelt ze. De tekst gaat verder onder de video. Want naast het eten kunnen bewoners er ook terecht voor goedkope kleding of een kop koffie. Zo is er het 50 cent winkeltje waar voor een klein bedrag kleding kan worden gekocht. Een woonkamer, waar mensen altijd naar binnen kunnen lopen voor gezelligheid en een sportruimte waar tegen een klein bedrag lessen gevolgd kunnen worden. 'We hebben het niet zo breed' 'Wij zijn een gezin met drie bijzondere kinderen en hebben het niet zo breed', vertelt een bezoekster. 'Dit is echt nieuwe familie geworden.' Tiny en Janneke zijn ook blij met de nieuwe ruimte: 'Je ziet eens andere mensen. Normaal zie je wel mensen, maar die ken je niet.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl