Labradorpup Floor heeft geen boodschap aan toeterende trein

ARNHEM - 'Ik ben Floor, een labrador, en lekker aan de wandel! De trein die er aan komt, moet maar even wachten.'

Dat zou zo maar eens de gedachte van labradorpup Floor geweest kunnen zijn toen het dier vrijdagmiddag doodgemoedereerd over het spoor tussen Zutphen en Apeldoorn liep en in westelijke richting onderweg was.

Dat enorme gevaarte kwam heel dichtbij. De machinist had de remmen al in werking gezet, omdat hij was gewaarschuwd. De treinbestuurder toeterde en toeterde, maar daarmee maakte hij op Floor totaal geen indruk.

Politie bracht Floor terug

De trein reed zelfs stapvoets.

Agenten van de politie in Voorst ontfermden zich over Floor en brachten de hond terug bij de baas, die erg ongerust was.

Het was een buurtbewoner die Floor zag lopen, zo'n drie kilometer van huis, schrijft de politie op Facebook. Vermoedelijk is de jonge labrador aan de aandacht thuis ontsnapt en naar het spoor gewandeld.