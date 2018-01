Henk Fraser gelooft in trainingskampen: '10 dagen was nog idealer'

ARNHEM - Henk Fraser ging als voetballer graag op reis en ook als trainer ziet hij zeker het nut in van een trainingskamp. 'Iedereen moet er uit halen wat hij wil.'

Het is een vaste gewoonte na de jaarwisseling. Eredivisieclubs die massaal een weekje naar Zuid-Europa vliegen om op goede velden onder fraaie omstandigheden veel te trainen. Spanje is al jaren het meest populaire land om spelers voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.

Vitesse gaat nu voor de vierde keer in vijf jaar naar de oostkust. De regio Oliva, 100 kilometer onder Valencia, wordt komende week voor het eerst aangedaan door de Arnhemse club.

Onder: Vitesse in Orihuela Costa, 2016 (Foto Omroep Gelderland)

Trainer Gertjan Verbeek kwam deze week met een aantal kritische kanttekeningen. Met FC Twente verblijft ook Verbeek in Spanje. 'Van de zes dagen zijn er twee reisdagen waarop je niet te veel kan doen. Er blijft te weinig over om de beuk erin te gooien, want na het trainingskamp moet je ze ook een dag vrij geven, omdat ze hun gezin niet hebben gezien. Van het geld (circa 40.000 euro, red.) kun je ook een versterking halen.'

Balans zoeken

Henk Fraser onderkent wel een beetje wat de coach van de Tukkers zegt, maar ziet vooral veel voordelen. 'Over wat hij zegt over die reisdagen kan ik me wel iets voorstellen. Wij lossen dat goed op door op die dag nog te trainen op Papendal. Die pak je dan nog mee. In Spanje kunnen de spelers vervolgens gewoon een normale nacht maken en zijn ze redelijk uitgerust. Het is een kwestie van de balans zoeken. Voor ons is het nu best lastig, omdat we dinsdag 16 januari al weer spelen. Niet ideaal, anders had ik ze zondag vrijgegeven. Nu trainen we door.'

Na een week willen de meeste spelers toch het liefst weer in hun eigen bed slapen. Trainer Henk Fraser

Vitesse verblijft een kleine week in Oliva. 'Niet het meest ideale plaatje', toont ook Fraser zich enigszins kritisch. 'Ik was het liefst tien dagen gegaan, maar dat is voor iedereen anders. Na een week willen de meeste spelers toch het liefst weer in hun eigen bed slapen en dat is ook absoluut hun goed recht. De kern is dat iedereen er moet uithalen wat hij wil.'

Als speler van onder meer Feyenoord genoot Fraser volop van de trainingskampen in het buitenland. 'Ik heb dat altijd als positief ervaren. Ik ga ook graag op reis. En voor de teambuilding is het gewoon goed vind ik nu ook als trainer. Bij elkaar zijn. Lekker bezig zijn met je ploeg, een wedstrijdje spelen en ook veel lol maken.'

Trainen als beesten

Voor Fraser is de combinatie presteren - plezier maken essentieel. Het moet bij hem hand in hand gaan. Gniffelend: 'Ik kan je zeggen dat ik in een hoop ondeugende ploegen heb gezeten en dat we ook wel eens een avondje gingen stappen. Maar als we de volgende dag weer naar buiten gingen, trainden we als beesten. Zo creëer je ook een bepaald gevoel en kun je soms een bepaalde frisheid zoeken. Hoe gek ik ook ben op mijn fysieke trainer. Maar ja, tegenwoordig is de telefoon je beste maatje.'

Aan het eind van de Spaanse week oefent Vitesse tegen het Schotse Heart of Midlothian. Ook daarbij plaatst de oefenmeester nog een kleine kanttekening. 'Ik had op diezelfde dag het liefst twee wedstrijden gespeeld', zegt Fraser. 'We nemen ook 25 spelers mee omdat we veel partijspel willen doen. Maar twee wedstrijden was helaas niet haalbaar. Je hebt ook niet overal invloed op en ik ben ook geen controlfreak.'