'Het voelt als een gijzeling'; speler failliet Achilles mag niet meetrainen met FC Oss

GROESBEEK - Hij had zijn avontuur bij Achilles'29 heel anders voorgesteld. Guyon Philips kwam begin dit seizoen over van Telstar om met de Groesbekers te promoveren naar de eerste divisie. Inmiddels is zijn club failliet verklaard en mag de geboren Arnhemmer niet meetrainen met FC Oss.

'Het voelt vreselijk. De situatie vreet echt aan me. Het voelt als een gijzeling', vertelt Guyon aan Omroep Gelderland. 'Ik ben contractspeler, dacht ik. Maar in gesprek met de curator kwam ik erachter dat ik een amateurspeler ben met een arbeidscontract.'

Faillissement

En daar zit de crux. De besloten vennootschap Achilles'29 werd woensdag door de rechtbank in Zutphen failliet verklaard door de belastingdienst. Hier vallen het eerste elftal en het beloftenteam onder. De jeugdteams en het vrouwenteam niet.

Je gaat er niet van uit dat mensen glashard in je ogen liegen. Guyon Philips

Curator Coen Houtman bepaalt of de werknemers van de besloten vennootschap van Achilles'29 worden ontslagen. De curator heeft vrijdag een gesprek gehad met VVCS-voorzitter Danny Hesp over de situatie. 'Dat was een informatief gesprek, maar daarin worden geen besluiten genomen', legt de curator uit.

Kampioenschap tweede divisie

En dus kan Guyon weer een hoofdstuk toevoegen aan het boek 'Achilles'. De Arnhemmer liet begin dit seizoen zijn contract bij Telstar ontbinden. In gesprek met de Groesbekers was hij daarna duidelijk: hij wilde voor het kampioenschap gaan in de tweede divisie.

'Ik kende de financiële problemen van de club van vorig seizoen. Daarom heb ik ook vanaf dag 1 gevraagd of ze aan mijn financiële voorwaarden konden voldoen. Dat was geen probleem, zeiden ze. Achteraf was het misschien naïef, maar je gaat er niet van uit dat mensen glashard in je ogen liegen.'

Vrij snel na het begin van het seizoen kon er sowieso al een streep worden gezet door zijn eerste droom. Tijdens een buitengewone vergadering van de KNVB werd besloten dat er dit seizoen geen promotie en degradatie zouden plaatsvinden tussen de tweede en eerste divisie.

Geen geld voor bus of trein

Of het nog niet erg genoeg was, bleef Achilles ook achter met betalen. 'In september kregen we pas het salaris uitbetaald van juli.' In de tweede week van november kregen de spelers vervolgens pas de rest van het achterstallige salaris. 'Maar vanaf half oktober tot nu hebben we nog steeds geen salaris of onkosten ontvangen.'

En dat vreet aan de spelers. 'Er ontstaat een werksfeer op de club die verschrikkelijk is om in te belanden. Ik kon gelukkig gebruikmaken van een spaarpotje. Dat begint wel leeg te raken. Maar er waren ook jongens die niet naar de training konden komen, omdat ze geen geld hadden voor het openbaar vervoer.'

Transfervrij

De financiële problemen culmineerden in het faillissement afgelopen woensdag. Guyon dacht dat hij daardoor transfervrij was. Hij nam meteen contact op met zijn oude club FC Oss met de vraag of hij daar kon meetrainen. De Brabantse club verwelkomde hem met open armen, aldus de aanvaller.

'Ik trainde daar donderdag mee en dat beviel goed.' Vrijdag kreeg Guyon plotseling een brief van de curator. 'Daarin werd me verteld dat ik een wanprestatie lever door me niet aan mijn arbeidscontract met Achilles te houden.' Ook moest hij stoppen met meetrainen, omdat er anders 'stappen zouden worden ondernomen'.

Woede en frustratie

'Het is te bizar voor woorden. Ik ben woedend en gefrustreerd. Ik heb meteen Oss ingelicht. Zij boden mij de mogelijkheid om mee te trainen. Ik wil niet dat die club de dupe hiervan wordt. Maar de curator kijkt alleen naar de zakelijke kant, niet de menselijke.'

Curator Houtman: 'Ik snap de frustratie bij de speler, maar er zijn KNVB-regels. Die zijn niet anders in het geval van een faillissement. Die regels beletten dat een speler zonder toestemming bij een andere club meetraint. Of het moet in goed overleg zijn. Als dan uit social media blijkt dat de speler in weerwil van de reglementen toch ergens anders voetbalt, krijgt hij een brief van mij. Of ik harde termen in de brief heb gebruikt? Het is gewoon allemaal juridisch geformuleerd.'

Wat nu?

En dus is het afwachten wat de curator doet. De eerstvolgende wedstrijd van Achilles'29 staat gepland op zaterdag 13 januari. Het is nog onduidelijk of het duel met FC Lienden doorgaat.

Ik snap de frustratie bij de spelers na zo'n lange onzekerheid. Daarom wil ik heel snel duidelijkheid geven. Curator Houtman

'Ik ga ervan uit dat de curator voor die tijd een beslissing neemt. Hij zal toch wel begrijpen dat er aan de selectie geen stuiver valt te verdienen? En dat het rekken van de contractontbindingen geen optie is. Iedereen wil gewoon verder met zijn carrière.'

'Ik snap de frustratie bij de spelers na zo'n lange onzekerheid. Daarom wil ik heel snel duidelijkheid geven', antwoordt curator Houtman. 'De arbeidsovereenkomsten vertegenwoordigen een waarde van de failliete vennootschap. Ik wil waken dat die waarde niet verloren gaat door een eenvoudige opzegging. Het weekend is een mooie periode om dit af te ronden. En begin volgende week komt er dan duidelijkheid.'

