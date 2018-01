Ridders van Gelre ontdekken praalgraf laatste Hertog van Gelre

ARNHEM - De Ridders van Gelre hebben het praalgraf van de laatste gekozen hertog van Gelre ontdekt. Het gaat om een gigantisch monument in de Sint Lambertuskathedraal in Düsseldorf.

De laatste hertog van Gelre die de Gelderse steden en ridders zelf kozen, staat in de geschiedenisboeken bekend als Willem van Kleef. In Gelderland is hij door bijna iedereen vergeten, maar in Duitsland is hij een bekende historische figuur.

Willem de Rijke

De hertog staat daar bekend onder zijn bijnaam Willem de Rijke. Op het hoogtepunt van zijn macht regeerde hij over een gebied dat ongeveer zo groot was als de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ook het hertogdom Gelre hoorde bij zijn bezittingen.

De Gelderse steden en ridders kozen sinds 1423 hun eigen vorst. Toen hertog Karel van Gelre zonder wettige nakomelingen dreigde te overlijden, wees de Gelderse bevolking de jonge zoon van de hertog van Kleef aan als zijn opvolger.

Willem de Rijke regeerde vijf jaar als hertog van Gelre tot 1543. In dat jaar veroverde de Duitse Keizer Karel de Vijfde het Gelderse hertogdom en ging Gelderland deel uitmaken van de Nederlanden.

Willem de Rijke bleef nog bijna vijftig jaar regeren in zijn andere hertogdommen, zoals Kleef, Gulik en Berg. Toen hij in 1592 overleed kreeg hij een indrukwekkend grafmonument in zijn geboortestad Düsseldorf.

Televisieserie

De Ridders van Gelre laten hun vondst deze maandag zien op Omroep Gelderland. Die aflevering gaat helemaal over het bijzondere levensverhaal van Willem de Rijke, de laatste hertog van Gelre die de Gelderse bevolking zelf koos.

De televisieserie over ons Verloren Hertogdom Gelre is ieder uur te zien vanaf 17.20 uur.