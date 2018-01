Deel dit artikel:











Medewerker recyclingbedrijf die bekneld raakte overleden Foto: News United

APELDOORN - De medewerker van recyclingbedrijf Van Gerrevink in Apeldoorn die donderdagochtend bekneld raakte in een van de machines, is overleden. Dat meldt het bedrijf waar de man werkzaam was.

Het 45-jarige slachtoffer uit Brummen werd onder een lading papier bedolven. Hij is na het ongeval niet meer bij bewustzijn geweest, schrijft de Stentor. Alle collega’s zijn aangeslagen en leven met zijn vrouw en dochter mee, meldt de directie op de website. Zie ook: Medewerker recyclingsbedrijf bekneld in machine Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl