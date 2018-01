Deel dit artikel:











Ook dijkcoupures in Nijmegen dicht, veer Brakel wijkt uit De coupure Lage Markt in Nijmegen. Foto: Waterschap Rivierenland

NIJMEGEN - Door het hoge water worden zaterdag twee coupures afgesloten, namelijk die in de Grotestraat en Lage Markt in Nijmegen. Dat meldt het Waterschap Rivierenland. Een coupure is een doorgang in de dijk.

De gemeente Tolkamer meldde vrijdag al dat de coupure in de dijk bij de Europakade dicht is vanwege het hoge water. Het is voor het eerst in zeven jaar dat dit gebeurde. In Nijmegen zijn de grote houten deur aan de Lage Markt en de doorgang voor fietsers en voetgangers vanaf de Grotestraat afgesloten. Ook houdt het Waterschap extra dijkinspecties. Waterstanden in de gaten houden De verwachting is dat de Rijn bij Lobith het hoogste punt bereikt op dinsdag. Het peil van bijna 15 meter is het hoogste niveau in jaren. Met inspecties wordt gekeken hoe de dijk het houdt. Ook worden de waterstanden in de gaten gehouden en zo nodig meer maatregelen genomen Water in uiterwaarden Het Waterschap Vallei en Veluwe zorgt er daarnaast voor dat het hoge water in de uiterwaarden kan stromen. Dit gebeurt langs de IJssel in de Hoenwaard bij Hattem en langs de Neder-Rijn bij Oosterbeek en Wageningen. Daarom heeft de gemeente en het waterschap agrariërs geadviseerd om vee tijdig uit de uiterwaarden te halen. Volgens nieuwsblad Het Kontakt moet de pont tussen Herwijnen en Brakel door het hoge water uitwijken naar een andere aanlegplaats. Zie ook: Hoogwater: coupures bij Tolkamer voor het eerst in 7 jaar dicht Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl